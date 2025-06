Piloto brasileiro sobrevoa erupção do vulcão Etna; veja o vídeo

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Desde que entrou em erupção no último domingo (1º), as imagens do vulcão Etna têm chamado a atenção diante da enorme coluna de fumaça que o monte, na Sicília, ao sul da Itália, tem gerado. Um vídeo que circulou na internet nos últimos dias é de um piloto brasileiro, Rafael Santoro, que sobrevoou o vulcão, o maior da Europa.