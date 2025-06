Dia Mundial Sem Tabaco: Passo Fundo tem grupos de apoio gratuitos para quem quer parar de fumar

Cigarro é responsável por doenças respiratórias, cardíacas, neurológicas e psiquiátricas. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

Parar de fumar pode ser complexo, mas não é impossível: os benefícios são quase imediatos e há grupos de apoio gratuitos na rede pública para ajudar no processo. Em Passo Fundo, são ao menos 18 grupos antitabaco em todas as unidades básicas de saúde, incluindo UBS, ESF e Cais.

O tema volta à tona neste sábado (31), quando se celebra o Dia Mundial Sem Tabaco. O objetivo é conscientizar a população, especialmente os jovens, sobre os riscos que os cigarros trazem para a saúde, com foco nos aditivos e dispositivos eletrônicos — também conhecidos como vapes.

Neste ano, o Ministério da Saúde também busca desmascarar a indústria do tabaco: conforme estudo do Instituto Nacional de Câncer (Inca) divulgado nesta semana, para cada R$ 1 de lucro da indústria do tabaco, o governo federal gasta R$ 5 com doenças causadas pelo fumo.

Responsável por doenças respiratórias, cardíacas, neurológicas e psiquiátricas, o cigarro é porta de entrada para diferentes tipos de câncer como o de pulmão, esôfago, cabeça e pescoço e bexiga.

— Por ser inalável, há um risco maior de doenças respiratórias. A doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, 90% dos pacientes que tem essa doença ou foram fumantes ou ainda são — explica Vinicius Buaes Dal Maso, pneumologista do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

No Brasil, o tabagismo é responsável por 477 mortes por dia no Brasil, o que significa que 174 mil mortes poderiam ser evitadas por ano.

O vício do cigarro também pode prejudicar amigos e familiares de quem fuma. Nestes casos, os especialistas denominam a situação como tabagismo passivo, que acontece quando o indivíduo não fumante inala a fumaça causada por usuários ativos.

— Através da inalação da fumaça, há o aumento de risco de doenças cardíacas, morte súbita em crianças e câncer de pulmão, por exemplo. E hoje o tabagismo passivo acontece muito em casa, visto que não é permitido fumar dentro de estabelecimentos — afirmou Dal Maso.

Porque parar de fumar?

Conforme o especialista, alguns dos benefícios para quem deseja parar de fumar são praticamente imediatos.

— O paladar e o olfato, por exemplo, já começam a mudar ainda na primeira semana. Outras questões como a melhora na oxigenação, parte respiratória, diminuição de risco cardiovascular e de câncer vão acontecer com o passar do tempo sem cigarro — disse.

Dal Maso explica que o primeiro passo do tratamento é realizar uma avaliação para definir o grau de dependência da nicotina. Através da análise, é possível definir qual o melhor tipo de intervenção para cada caso.

— Podemos usar terapia combinada com medicamento em alguns casos. Outros também podemos fazer reposição nicotínica com adesivo e com goma. Tudo depende da avaliação de cada caso — afirma Dal Maso.

Grupos de apoio para parar de fumar em Passo Fundo

De janeiro a maio deste ano, 18 unidades ofereceram a ajuda como a ESF Adirbal Corralo, Cais Hípica, ESF Jaboticabal, UBS Menino Deus e ESF Primeiro Centenário. O número, no entanto, pode variar conforme a procura e a organização das equipes.

— Os atendimentos são realizados de forma individual ou em grupo, de acordo com a avaliação realizada pelo profissional, indicação da terapia, ou opção do usuário pelo acompanhamento em grupo, por exemplo — explica a coordenadora de promoção à saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Débora Corso.

Para iniciar as atividades em grupo, o ideal é que tenha público de aproximadamente 10 participantes ou mais. Qualquer pessoa interessada pode procurar pelo serviço na unidade de saúde mais próxima e manifestar interesse no tratamento. A partir disso, a equipe realiza o agendamento para o início do acompanhamento.

O serviço ofertado envolve a avaliação clínica, abordagem individual ou em grupo e encontros periódicos conduzidos por uma equipe multiprofissional, que segue as diretrizes do Programa Nacional de Controle do Tabagismo.