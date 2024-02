A crise que os municípios do noroeste do RS enfrentam com a dengue motivou a realização de um encontro na 2º Coordenadoria Regional de Saúde de Frederico Westphalen na tarde desta quarta-feira (21), com a diretor Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), Marcelo Valandro. Das seis mortes confirmadas pela doença no Rio Grande do Sul, cinco são na região.