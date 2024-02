Nos cerca de 150 municípios do Norte do RS, mais de 2 mil pessoas morrem em decorrência do câncer todos os anos; só na cidade de Passo Fundo, a maior da região, são registrados mais de 320 óbitos por causa da doença. Os dados fazem parte de um levantamento do DataSUS e acendem um alerta para a necessidade dos exames de rotina e de hábitos de vida saudáveis para a prevenção.