Kremlin descarta 'avanço' rápido na resolução do conflito com a Ucrânia

O Kremlin declarou, nesta terça-feira (3), que não espera que haja um "avanço" rápido na resolução do conflito na Ucrânia, após o ciclo de negociações diretas na Turquia na segunda-feira, que terminou sem um acordo para um cessar-fogo.

"Seria um erro esperar decisões e avanços imediatos", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, durante o encontro diário com a imprensa do qual a AFP participou.

"A resolução é extremamente complexa e tem muitos matizes", acrescentou o porta-voz, que reiterou que a prioridade da Rússia é "eliminar as causas profundas do conflito" para conseguir a paz com a Ucrânia.