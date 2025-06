Aumento do clitóris: entenda o que causa, como identificar e se há impacto no prazer feminino

Condição chamada de hipertrofia do clitóris ocorre quando o órgão aumenta de tamanho sem qualquer tipo de estímulo sexual Peakstock / stock.adobe.com

Uma condição pouco conhecida, mas que pode impactar profundamente a vida sexual, emocional e até social de muitas mulheres, é a clitoromegalia — nome clínico para o aumento anormal do clitóris, mesmo em repouso e sem qualquer tipo de excitação.

Também chamada de hipertrofia do clitóris, a condição pode causar desconforto, dor durante o sexo, sensação de inadequação e constrangimento com a própria aparência.

Em algumas situações, o órgão pode atingir um volume que se assemelha ao de um pênis pequeno, o que gera insegurança em contextos íntimos. Apesar disso, não há prejuízo direto no prazer, desde que não haja dor associada. As causas mais comuns incluem distúrbios hormonais, uso de anabolizantes e doenças congênitas.

A ginecologista Jaqueline Behrend Silva, especialista em saúde íntima feminina, explica que o problema nem sempre é apenas estético e que há casos em que a cirurgia é necessária.

— A condição pode provocar desconforto e dor, levando à inibição da vida sexual. Isso interfere na autoestima, no prazer e até nos relacionamentos — afirma.

O que é clitoromegalia?

Clitoromegalia é o nome médico dado ao aumento incomum do clitóris. O órgão, que normalmente tem cerca de 1 centímetro de parte visível, pode apresentar volume superior sem que haja excitação sexual.

Em repouso, esse crescimento anormal indica um desequilíbrio que deve ser investigado por um ginecologista ou endocrinologista.

O clitóris é altamente vascularizado e composto por tecidos semelhantes aos do pênis. Em geral, a parte visível é pequena, mas a estrutura total do órgão pode ter até 11 centímetros de comprimento, incluindo raízes internas que se projetam ao longo dos grandes lábios.

Quando há hipertrofia, o volume visível aumenta e pode modificar o contorno da vulva, gerando impactos visuais e psicológicos, além de possíveis incômodos físicos.

Quais são as causas do aumento do clitóris?

Segundo Jaqueline, o aumento pode ter origem genética ou ser adquirido. As principais causas incluem:

Hiperplasia adrenal congênita : doença hereditária que afeta as glândulas suprarrenais e altera a produção de hormônios sexuais;

: doença hereditária que afeta as glândulas suprarrenais e altera a produção de hormônios sexuais; Adenomas : tumores benignos que interferem na regulação hormonal do corpo;

: tumores benignos que interferem na regulação hormonal do corpo; Tumores produtores de andrógenos : especialmente testosterona, hormônio típico do organismo masculino;

: especialmente testosterona, hormônio típico do organismo masculino; Uso de anabolizantes esteroides : substâncias utilizadas para ganho de massa muscular e energia, que afetam diretamente os níveis hormonais;

: substâncias utilizadas para ganho de massa muscular e energia, que afetam diretamente os níveis hormonais; Distúrbios congênitos do desenvolvimento sexual, que podem provocar alterações desde o nascimento.

O uso de anabolizantes pode provocar clitoromegalia?

É uma das causas mais comuns entre mulheres adultas que desenvolvem o quadro ao longo da vida. Ao utilizar esteroides anabolizantes, há um aumento significativo dos níveis de andrógenos, especialmente a testosterona.

Isso pode provocar não apenas o crescimento do clitóris, como também:

Aumento de acne e oleosidade da pele;

Crescimento de pelos em regiões como rosto, peito e abdômen;

Queda de cabelo em padrão masculino (calvície);

Alteração no timbre da voz;

Aumento da agressividade.

— Quando se utiliza essas medicações, o médico deve orientar e acompanhar a paciente para, em conjunto, decidir o que é ou não importante para ela — orienta a ginecologista.

O quadro é reversível ou precisa de cirurgia?

A hipertrofia do clitóris é, geralmente, irreversível, segundo Jaqueline. Mesmo após interromper o uso de anabolizantes ou tratar o desequilíbrio hormonal, o órgão não costuma retornar ao tamanho original.

A única alternativa possível para a redução do volume é a clitoroplastia, uma cirurgia íntima realizada por ginecologistas especializados.

No entanto, o procedimento exige cautela, pois envolve risco de perda de sensibilidade, uma vez que o clitóris é um dos principais centros de prazer da anatomia feminina.

Ter clitóris grande interfere no prazer?

Não diretamente. O clitóris continua sendo um órgão sensível e funcional mesmo em casos de hipertrofia. O que pode afetar o prazer são fatores como dor na penetração, desconforto com a própria imagem ou insegurança nas relações íntimas.

Além disso, o aumento de hormônios masculinos pode modificar o comportamento sexual e emocional da paciente.

— O que pode ocorrer, eventualmente, é que o aumento dos níveis androgênios leve essa mulher a ter um comportamento mais agressivo de modo geral — explica a médica.

Qual o tamanho normal do clitóris?

O clitóris tem, em média, entre 9 e 11 centímetros de comprimento total, considerando suas ramificações internas. Já a parte externa visível tem cerca de 1 centímetro, embora haja variações entre mulheres.

Não existe um "padrão ideal" — o que importa é se a mulher se sente bem com o próprio corpo.