O "invasivo" STF avalia responsabilidade de redes após seminário de partido com big techs

A responsabilidade das redes sobre as publicações volta à pauta na quarta-feira (4), depois do final de semana em que foi realizado um evento partidário com... "participação" de Google e Meta (dona de Facebook, Instagram e WhatsApp). O 2º Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal apresentava no card de convite os logotipos das duas big techs, embora negue que seja patrocínio.