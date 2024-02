Comemorado mundialmente no dia 04 de fevereiro, o dia de Combate ao Câncer foi instituído para alertar sobre a segunda causa de morte no mundo com ações de conscientização, prevenção e diagnóstico precoce. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), na última década a incidência da doença aumentou em 20% e são esperados, para até 2030, mais de 25 milhões de novos casos.