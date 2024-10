Nas eleições municipais de 2024, Passo Fundo, no norte gaúcho, conta com 220 registros de candidaturas à vereador. Dessas, três seguem inaptas, como consta no DivulgaCand. Os candidatos Júlio Cesar Falcão Ribeiro (MDB), Péricles Augusto de Lima Menez (PSB) e José Eduardo Romano da Cruz (PSB) renunciaram a candidatura antes do pleito.