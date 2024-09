Candidatos a prefeito de Passo Fundo já arrecadaram mais de R$ 1,7 milhão em campanhas

Os três candidatos a prefeito de Passo Fundo somam R$ 1.756.200 milhão em doações para suas campanhas. O valor é o computado até esta sexta-feira, 27 de setembro, no site DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até agora, a maioria dos gastos foi com a produção de programas de rádio, televisão ou vídeo. Além disso, os três candidatos a prefeito de Passo Fundo também investiram os recursos em locação de bens, publicidade por materiais impressos, adesivos e redes sociais. O site é atualizado a cada 60 minutos.