A Câmara de Santo Ângelo, no noroeste gaúcho, aprovou um aumento nos salários do prefeito, vice, secretários e vereadores. Para o chefe do Executivo, por exemplo, o acréscimo de 22% coloca o novo valor em R$ 29.274,74 mensais — mais que o pago a prefeitos de capitais brasileiras como Porto Alegre (R$ 16,6 mil), Curitiba (R$ 25,7 mil) e São Paulo (R$ 27,2 mil).