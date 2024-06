A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Santa Rosa, no noroeste do Estado, deve protocolar duas novas propostas de aumento salarial para os cargos de prefeito, vice-prefeito e secretários nesta segunda-feira (10). Os projetos anteriores, que previam até 66% de acréscimo no pagamento aos cargos, foram derrubados na última sexta (7).