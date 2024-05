A prefeitura de Passo Fundo prepara um novo edital de licitação do transporte público com previsão de lançamento neste ano, mas sem data definida. Este é o terceiro documento em elaboração pelo município desde que o Ministério Público emitiu uma proposição sobre o tema, em 2002. O edital atual tinha previsão de lançamento no segundo semestre de 2023, o que não ocorreu.