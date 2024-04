Com frota ultrapassada, tentativa de atualização do modelo de passagem e reclamações quanto à qualidade do serviço prestado, a nova diretoria da Coleurb de Passo Fundo assume a empresa de transporte coletivo com desafios a curto e longo prazo. A troca da propriedade foi divulgada em 3 de abril, com a promessa de renovação de 10% dos veículos.