A Justiça Federal condenou um morador de Santo Ângelo, no noroeste do Estado, por descaminho. A decisão, divulgada nesta segunda-feira (26), é referente a um caso em que a Polícia Rodoviária Federal flagrou o homem com 812 garrafas de vinho que entraram no Brasil sem o pagamento de impostos em agosto de 2021. Ainda cabe recurso.