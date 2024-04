A Polícia Civil começou a ouvir testemunhas do assalto a um mercado que resultou na morte de pai e filho em Muliterno, no norte do RS, no domingo (31). Os depoimentos começaram na segunda-feira (1), logo após a cerimônia de despedida de Luiz Sobrinho Brollo, 71 anos, e Fábio Júnior Brollo, 44, que reuniu cerca de 700 pessoas.