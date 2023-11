Chegando quase ao final da gestão, a atual Mesa Diretora da Câmara de Passo Fundo deve fazer mudanças tanto no funcionamento da Casa como na Lei Orgânica Municipal. Na sessão desta quarta-feira (8), foi composta a comissão especial que irá tratar das mudanças do Regimento Interno. Formada pelos vereadores Alberi Grando (MDB), Nharam Carvalho (União Brasil), Evandro Meireles (PTB), Gio Krug (PSD) e Rodinei Candeia (Republicanos), a comissão tem até 30 dias para avaliar as alterações propostas pela atual Mesa Diretora. Também tramita o Projeto de Resolução que propõe alterações na Lei Orgânica do Município. De acordo com o Procurador Jurídico da Câmara, Giovani Corralo, o projeto trata de fazer as adequações necessárias em sintonia com as mudanças que ocorreram na Constituição Federal. Como lembra o presidente, vereador Alberi Grando (MDB), a Lei Orgânica de Passo Fundo é de 1990. Nestes 33 anos, já ocorreram 131 emendas na Constituição. Porém, mesmo se tratando de uma adequação, pelo menos um ponto pode gerar mais polêmica, que é a proposta de eleição da Mesa Diretora a cada dois anos, e não mais a cada ano como acontece agora...