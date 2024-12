Paulinho Dill, de Os Atuais, avança na recuperação e volta a caminhar após acidente

O artista se recupera em casa depois de sofrer um grave acidente de trânsito no dia 11 de novembro . Ele passou 12 dias internado, inclusive na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e recebeu alta no último dia 23 .

O acidente

Paulinho Dill sofreu um acidente no dia 11 de novembro, na RS-307, na altura do km 50, no trecho entre Santo Cristo e Cândido Godói, região noroeste do Estado.