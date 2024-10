Norte do RS Notícia

Superlua mais brilhante de 2024 é registrada por observatório em Passo Fundo; veja vídeo

O fenômeno ocorre quando a lua cheia coincide com a maior aproximação do satélite com a Terra

17/10/2024 - 08h30min Atualizada em 17/10/2024 - 08h42min