Morreu na tarde desta segunda-feira (28), no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, a mulher que teve 70% do corpo queimado em 21 de agosto, após um incêndio no apartamento onde morava, em Palmeira das Missões, no norte gaúcho, que teria sido provocado pelo companheiro dela, após uma discussão do casal, segundo a Polícia Civil.