Dia do Gaúcho Notícia

Desfile Farroupilha em Passo Fundo é adiado em razão da chuvarada

Evento será realizado no sábado (21), com início a partir das 14h, na Avenida Sete de Setembro, junto ao Parque da Gare. Devem participar 13 entidades do município

20/09/2024 - 07h46min Atualizada em 20/09/2024 - 10h24min