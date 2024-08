Norte do RS Notícia

Quase uma semana depois, incêndio é controlado pelos bombeiros em ervateira de Machadinho

Cerca de um milhão de litros de água foram usados para conter as chamas. No total da operação, foram removidas mais de 1,6 toneladas do estoque do produto que estava relatado no inventário da empresa

31/07/2024 - 10h16min Atualizada em 01/08/2024 - 06h45min