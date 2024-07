Além do centro de distribuição na área da antiga Manitowoc, Passo Fundo ainda tem outros pontos dedicados à arrecadação aos atingidos pela enchente que causou mortes e estragos no Rio Grande do Sul. Dois, em especial, seguem trabalhando há mais de dois meses na cidade: são os voluntários da Paróquia Santa Terezinha e Paróquia Sagrado Coração de Jesus.