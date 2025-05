Com time misto, Inter está escalado para enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão

O Inter está escalado para enfrentar o Botafogo, neste domingo (11), às 20h, no Estádio Nilton Santos, com time misto. Após derrota para o Atlético Nacional, pela Libertadores, no meio da semana, o técnico Roger Machado decidiu poupar jogadores visando a próxima rodada do torneio continental, que será na quinta-feira (15) contra o Nacional, no Uruguai.