Apesar da beleza das paisagens típicas do amanhecer do inverno, a geada pode ser a vilã pra quem cultiva frutos e grãos, o que faz com que agricultores apostem no congelamento de flores e frutas para driblar prejuízos. É o caso de um pomar de pêssegos em Caseiros, município de 3,2 mil habitantes do norte gaúcho (assista acima).