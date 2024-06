Após receber uma denúncia anônima, o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) flagrou a construção de uma barragem ilegal em Dois Irmãos das Missões, cidade de cerca de 2 mil habitantes na Região Noroeste. O caso aconteceu na sexta-feira (7) e marca a terceira ocorrência do tipo na mesma propriedade do interior do município.