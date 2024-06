Uma nova empreiteira retomou a obra do Residencial Andaluz, parada há pelo menos dois anos e que virou sinônimo de imbróglio judicial em Carazinho, no norte gaúcho. Conforme a Caixa Econômica Federal, o novo prazo para a conclusão dos imóveis financiados através do programa Minha Casa Minha Vida é de 18 meses — ou seja, até dezembro de 2025.