Uma nova empresa deve assumir a construção do Residencial Andaluz, obra que está parada há pelo menos dois anos e virou sinônimo de imbróglio judicial em Carazinho, no norte gaúcho. A expectativa é que a construtora assuma o serviço ainda no primeiro semestre de 2024, mas a conclusão deve levar no mínimo um ano e meio — o que significa que segue até dezembro de 2025.