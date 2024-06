Risco à saúde Notícia

Excesso de lixo nas ruas e calçadas vira motivo de debate em Passo Fundo

Problema é registrado com mais frequência durante a manhã e no final do dia. Sujeira atrai animais transmissores de doenças, como ratos. Poder público afirma que toma medidas para contornar a situação

25/06/2024 - 11h49min