Os compradores dos mais de 300 apartamentos do Residencial Andaluz, em Carazinho, no norte do RS, finalmente têm motivos para celebrar: desde o começo de junho, a construção que ficou parada por mais de dois anos voltou a avançar. Uma nova empresa assumiu a obra em 3 de junho e, segundo a Caixa, a entrega deve acontecer até o fim de 2025.