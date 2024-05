A devastação causada pelas enchentes no RS uniu a população de Passo Fundo, no norte gaúcho, em solidariedade: assim que vieram os primeiros relatos de mortes e estragos, não demoraram a surgir movimentos para doar, cozinhar, transportar e arrecadar o que for necessário para ajudar as famílias atingidas. Seja em abrigos ou isolados em casa, milhares de pessoas dependem dessas doações para sobreviver.