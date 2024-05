O Rio Barracão invadiu a cidade de Guaporé e já alagou mais de 80 casas, e a prefeitura ainda contabiliza os estragos. Em seis horas, de acordo com o prefeito Valdir Fabris, choveu em torno de 150 milímetros. A população percebeu, por volta das 4h desta quarta-feira (1) que as águas estavam subindo e atingiriam a cidade. As pessoas estão sendo retiradas dos locais mais afetados e as famílias estão sendo abrigadas no seminário São Carlos.