As fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul nos últimos dias interromperam quase todas as rotas de acesso entre Caxias do Sul e Porto Alegre nesta quarta-feira (1°) - todas sem previsão de desbloqueio. A única alternativa sem bloqueio total é via São Francisco de Paula, pela Rota do Sol, em um caminho que desemboca na Freeway, em Gravataí, na região metropolitana (confira o trecho completo abaixo). Devido às más condições das estradas na região, as autoridades orientam evitar viagens não emergenciais.