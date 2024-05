Desde que as doações às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul começaram a ser organizadas e distribuídas da sede da antiga Manitowoc, em Passo Fundo, já foram mil toneladas destinadas as cidades atingidas. O total representa 213 carregamentos de donativos, que partiram para mais de 70 municípios. O controle é feito por equipes da Defesa Civil da cidade.