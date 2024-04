As cenas do acidente de ônibus que deixou dois mortos na fronteira da Argentina com o Chile na noite da última quinta-feira (25) não saem da cabeça do cirurgião-dentista Cristiano Gatto, 47 anos. Morador de David Canabarro, no norte gaúcho, ele viajava acompanhado da esposa, Nalva, 48, e do casal de amigos Darcy e Elenice, a professora que morreu no acidente.