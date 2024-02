Centenas de peças de roupas estão à venda neste sábado (20) na primeira edição do Bazar da ONG Amor de 2024, em Passo Fundo. O brechó oferece peças de R$ 2 a R$ 20 e fica aberto até as 17h, sem fechar ao meio dia, no salão da Igreja Santa Terezinha. A atividade começou às 9h com fila na porta.