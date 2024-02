Um grupo de aproximadamente 15 indígenas da Reserva Monte Caseros ocupou o Salão da Comunidade São Pio X, interior de Ibiraiaras, no norte do RS, na sexta-feira (19). De acordo com a Brigada Militar (BM), o grupo reivindica a posse de 10,8 mil hectares entre Ibiraiaras e Caseiros. A manifestação ocorre de forma pacífica.