As regiões norte e noroeste do Rio Grande do Sul concentraram o maior percentual de participação na Consulta Popular em 2023. Conforme o ranking dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), os cinco primeiros colocados somam, juntos, 57,87% da adesão popular na votação. O Corede Celeiro é o líder, com 14,65% (veja a colocação de todos os estados abaixo).