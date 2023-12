Famílias dos distritos de Santo Antônio do Capinzal e São Roque, no interior de Passo Fundo, estão sem acesso às propriedades por conta da condição das estradas rurais após as fortes chuvas do mês de novembro. No último dia 24, agricultores haviam se reunido com a prefeitura no Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), chamando atenção para o problema, que persiste.