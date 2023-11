A pandemia de covid-19 despertou em muitas pessoas o sentimento de solidariedade e, com isso, diversas instituições acabaram nascendo desse objetivo: ajudar o próximo em um dos momentos mais desafiadores que o mundo viveu nas últimas décadas. Uma delas é a Associação Mãos Unidas, coordenada pela Irmã Inês Sartori, que hoje atende cerca de 70 famílias de recicladores em Passo Fundo, no norte do RS.