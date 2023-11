As buscas a um homem e uma criança que estão desaparecidos no Rio Turvo entram no terceiro dia nesta segunda-feira (20). Cleiton Wilmens e o filho de dois anos estavam em um carro que perdeu o controle, caiu nas águas do Rio Turvo e foi levado pela correnteza, no sábado (18). O caso aconteceu no município de Coqueiros do Sul, no Norte.