Oscilação no abastecimento de água segue em Passo Fundo, e Corsan estima normalização até a madrugada de domingo

Partes mais altas da cidade tendem a seguir com oscilação no abastecimento.

Vinte e dois bairros e loteamentos de Passo Fundo ainda podem enfrentar oscilação no abastecimento de água na noite deste sábado (1°). Uma nova previsão da Corsan/Aegea, divulgada às 19h, estima que a normalização deve ocorrer até a madrugada de domingo (2).

O problema é causado por uma canalização rompida nesta manhã no bairro Petrópolis, além do conserto de uma tubulação com vazamento na noite de sexta-feira (28).