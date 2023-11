As buscas por Ederson Graeff vão contar com o auxílio de um drone nesta segunda-feira (20), no quinto dia do trabalho. Equipes do Corpo de Bombeiros de Erechim, Lagoa Vermelha e Soledade vão reforçar a procura, que já conta com apoio da Marinha do Brasil e do Batalhão Ambiental da Brigada Militar.