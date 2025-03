Bebedouros públicos: saiba onde estão e como o serviço funciona em Passo Fundo

Pelo menos dois locais de Passo Fundo têm bebedouros públicos para ajudar na hidratação tanto com água gelada, nos dias de maior calor, quanto água quente, para servir o bom e velho chimarrão.

A maioria dos equipamentos fica no Parque Linear da Avenida Brasil, onde estão 12 bebedouros com água gelada, normal e quente. O outro local com água gratuita é no Espaço de Esporte e Lazer Fredolino Chimango (veja a localização abaixo).

Os aparelhos são uma boa saída para driblar o calorão que tem feito em Passo Fundo. A cidade chegou a 35,1ºC em 10 de fevereiro, o recorde do ano até agora. Mas nem sempre há a garantia de encontrar bebedouros em pleno funcionamento.

É o caso do educador físico Jefferson Luis Bassi, morador de Passo Fundo há 28 anos. Ele afirma que a instalação dos aparelhos foi uma medida útil, mas são necessárias revisões para garantir a qualidade do serviço.

— Sempre que precisei dos bebedouro nos dias quentes de corrida não consegui usar porque não dispensava água — relata.

Os bebedouros também são opção para quem costuma passear com animais no caminhódromo do Parque Linear. É o caso da fonoaudióloga Stela Marys Goellner, que usa o espaço tanto para praticar exercícios físicos quanto para caminhar com o cachorro.

— No Parque Linear eu acabo não bebendo água porque já presenciei algumas situações um pouco anti-higiênicas, mas utilizo o espaço no Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango. Lá uso para me hidratar e sempre funcionou — conta.

Bebedouro também está disponível no Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango, próximo ao espaço para pets. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A empresa responsável pelos aparelhos é a Icehot. Conforme o secretário de planejamento Giezi Schneider, a fornecedora do serviço deve realizar revisões e trocas de filtros dos bebedouro em março.