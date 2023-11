Artesanato, vestuário, plantas ornamentais, joias, artigos tradicionalistas, perfumaria e alimentação são apenas algumas das atrações que levaram o público ao Bourbon Shopping durante esta semana. A 20ª Feira de Economia Popular Solidária (Fresol) chegou ao fim neste domingo (12), com avaliação positiva entre os 120 expositores que participaram do evento em Passo Fundo, no norte do RS.