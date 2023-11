Os mais de 3,4 mil inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Passo Fundo, no norte do RS, voltaram às salas de aula neste domingo (12) para o segundo dia do exame. As provas estão sendo aplicadas no campus I da Universidade de Passo Fundo (UPF) e na Faculdade Anhanguera.