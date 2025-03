Lateral-direito Lucas Evangelista é o novo reforço do Gaúcho 

O atleta, com experiência na Divisão de Acesso , jogou as últimas três temporadas pelo Inter-SM, além de ter atuado também pelo São Luiz, de Ijuí.

— É um prazer imenso poder estar vestindo a camisa do Gaúcho, time de tradição do sul. Podem ter certeza de que chego para somar e juntos buscar os objetivos do clube, que acredito ser somente um: a elite do futebol gaúcho — comentou.