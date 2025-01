São Luiz treina em Erechim antes de iniciar deslocamento para Porto Alegre

Equipe treinou em Erechim na manhã desta quinta-feira (30). Zalmir Soares / São Luiz, Divulgação

No sábado (1º), o São Luiz terá mais um grande desafio pelo Gauchão. O Rubro enfrentará o Grêmio, dentro da Arena. Será o segundo jogo do time fora de casa. Após o duelo contra o Ypiranga, em Erechim, a delegação permaneceu na cidade, realizou um treino durante a manhã e iniciou viagem para a Capital no início da tarde.

O São Luiz ficou no empate em 1 a 1 com o Canarinho, na quarta-feira (29). Resultado que foi considerado positivo pelo treinador Alessandro Telles, porque o time segurou o adversário mesmo com um jogador a menos na maior parte do tempo. Mateuzinho foi expulso no início do primeiro tempo.

Na manhã de quinta-feira (30), o São Luiz treinou no gramado suplementar do Estádio Colosso da Lagoa. No início da tarde, elenco e comissão técnica iniciaram a viagem para Porto Alegre. A previsão era de que a chegada ocorresse no final da tarde desta quinta.

A equipe seguirá concentrada na Capital para o jogo contra o Grêmio. Nesta sexta-feira (31), às 15h, o time irá treinar no CT Parque Gigante para fazer o seu último trabalho antes do duelo contra o Tricolor.