Concessão do Ginásio Teixeirinha voltará para o município de Passo Fundo 

Ginásio Teixeirinha voltará a ser gerido pelo município. Ulisses Castro / Agência RBS

A prefeitura de Passo Fundo está prestes a reassumir a gestão do Ginásio Teixeirinha. Após anos de abandono, o local estava cedido ao Sport Clube Gaúcho desde 2015. Apesar de grandes planos de utilização por parte do clube, quase nada saiu do papel e, depois de 10 anos, a gestão será devolvida ao município.

Os trâmites já estão em estágio avançado. Recentemente, o projeto esteve na pauta do Conselho Municipal de Desportos, que aprovou a concessão de volta para a prefeitura. Uma solicitação formal foi encaminhada para a Procuradoria Geral do Município avançar sobre o tema.

A GZH Passo Fundo, a prefeitura informou que ainda estuda um plano de ação para saber qual o melhor uso do ginásio a partir de agora.

O próximo passo é o município notificar o Gaúcho sobre o interesse em resgatar a concessão do ginásio. Fato que não deverá gerar controvérsia, pois o local está praticamente sem uso. Atualmente, o clube utiliza parte do espaço para guardar equipamentos, mantém uma academia no local para os atletas e realiza alguns trabalhos físicos em dias de chuva.

Histórico

O Ginásio Teixeirinha começou a ser construído em 1996. A demora na construção gerou piadas na cidade naquela época. Depois de oito anos de obras, o ginásio foi finalmente inaugurado no dia 22 de dezembro de 2004 e tinha capacidade para receber até 10 mil pessoas.

O objetivo era ser o palco de grandes eventos esportivos, fato que não se confirmou. O ginásio nunca recebeu um jogo de futsal, que é uma das modalidades mais tradicionais do município. O local serviu para shows e apresentações artísticas. Somente dois eventos foram realizados no local, ambos de vôlei, em 2010 e 2011.

O ginásio sofreu com problemas estruturais e foi interditado algumas vezes. Em 2013, a utilização do local foi proibida por problemas no piso da quadra e palco com infiltrações e irregularidades. Outros problemas foram a cobertura com telhas inadequadas, paredes com umidade, rachaduras, deslocamentos, arquibancadas com falta de correções de corrimão e guarda-corpo, queda da parte de alvenaria e, ainda, problemas da parte elétrica.

Cessão para o Gaúcho

Em 4 de outubro de 2013, a prefeitura de Passo Fundo publicou o edital da chamada pública direcionado a empresas interessadas no uso e exploração do Ginásio Teixeirinha. Foi uma tentativa de recuperar o espaço, abrindo a possibilidade de empresas privadas formularem propostas para a utilização do ginásio e do entorno.

O Alviverde apresentou uma proposta para assumir o ginásio, pois a sua nova arena estava sendo construída no mesmo terreno. A ideia era usá-lo como parte de um complexo.