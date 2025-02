FBFS promove torneio especial para eleger representante brasileiro na Libertadores de Futsal. Conmebol / Divulgação

A uma semana da Supercopa de Futsal, três clubes gaúchos vivem a expectativa de garantir com o torneio uma vaga na Libertadores 2025 — o maior campeonato do continente nas quadras.

Realizada de 26 de fevereiro a 2 de março na cidade de Joinville, em Santa Catarina, a competição reunirá o próprio Joinville (campeão da Taça Brasil), o Fortaleza (vice da Copa do Brasil) e o Apodi-RN (vice do Brasileirão), além dos gaúchos Atlântico (campeão da Copa do Brasil), ACBF (campeã da Copa dos Campeões) e Yeesco (terceiro lugar no Brasileirão de Futsal).

A seguir, Zero Hora destaca tudo que você precisa saber para acompanhar a Supercopa 2025.

Supercopa 2025

A competição foi criada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) para definir o representante nacional na Libertadores porque, diferente do que ocorre no futebol, no futsal o Brasil só tem direito a uma equipe na competição continental.

Regulamento

Na primeira fase da Supercopa, os seis times são divididos em dois grupos de três. Eles se enfrentam em turno único e após três rodadas, os dois primeiros de cada chave passam às semifinais. A partir daí, um duelo eliminatório até a final.

O Grupo A ficou com Joinville (SC), Fortaleza (CE) e Yeesco (RS). No B estão Atlântico (RS), Apodi (RN) e ACBF (RS).

A arbitragem para a competição classificatória para a Libertadores também está definida pela CBFS. Os anotadores e cronometristas serão os catarinenses, Jackson Bresola e Jorge Roberto Klueger. Enquanto os árbitros serão: Alfredo Carlos Wagner (PR), Eric Bonifacio (SP), Felipe Ventura (SP), Gean Telles (SC), Guilherme Schwinden (SC) e Ricardo Messa (RS).

Confira os confrontos

1ª rodada — 26/2

18h30min — ACBF x Apodi

x Apodi 20h30min — Joinville x Yeesco

2ª rodada — 27/2

18h30min — Apodi x Atlântico

20h30min — Fortaleza x Yeesco

3ª rodada — 28/2

18h30min — Atlântico x ACBF

x 20h30min — Joinville x Fortaleza

Semifinais — 1º/3

14h — semifinal 1 - 1º de A x 2º de B

16h30min — semifinal 2 - 1º de B x 2º de A

Final — 2/3

12h — Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Transmissão da Supercopa

SporTV e CBFS TV, por streaming, anunciam a transmissão dos jogos

Libertadores de Futsal 2025